Калмыков Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1883 ст.
Мать ребёнка: Калмыкова Мария Михайловна
воспр Иван Александрович Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
05.08.1886 ст.
Дочь: -- Мария Егоровна
Мать ребёнка: Калмыкова Мария Михайловна
воспр Федор Сафонович девица Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Калмыков Федор Георгиевич
Мать ребёнка: Калмыкова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно