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Калмыков Егор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1883 ст.

Сын: Калмыков Михаил Егорович

Мать ребёнка: Калмыкова Мария Михайловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
воспр Иван Александрович Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
05.08.1886 ст.

Дочь: -- Мария Егоровна

Мать ребёнка: Калмыкова Мария Михайловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
воспр Федор Сафонович девица Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1888

Сын: Калмыков Федор Георгиевич

Мать ребёнка: Калмыкова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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