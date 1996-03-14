Морозова (Богатырёва) Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1937
Дата смерти14.03.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1937
Рождение ребёнка
15.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
телятница колхоза
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
14.03.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область