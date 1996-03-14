Морозова (Богатырёва) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Богатырёва) Мария Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1937

Дата смерти

14.03.1996

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1937

Отец: Богатырёв Афанасий Григорьевич

Мать: Богатырёва Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
15.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
телятница колхоза
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
14.03.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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