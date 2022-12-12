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Федина Мария Фёдоровна

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Место рождения

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Федин Федор Федорович

Мать: Лискачева Мария Михайловна

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1916

Муж: Зверев Сергей Егорович

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.11.1918

Дочь: Зверева Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Зверев Сергей Егорович

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Зверев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Зверев Сергей Егорович

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Зверева-Егорова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Зверев Сергей Егорович

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Зверева Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Зверев Сергей Егорович

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Зверева Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Зверев Сергей Егорович

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Зверев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Зверев Сергей Егорович

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1988
Зайцево, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
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