Федина Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Федин Федор Федорович
Бракосочетание
1916
Рождение ребёнка
11.11.1918
Дочь: Зверева Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Зверев Сергей Егорович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Зверев Сергей Егорович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Зверева-Егорова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Зверев Сергей Егорович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Зверева Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Зверев Сергей Егорович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Зверева Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Зверев Сергей Егорович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Зверев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Зверев Сергей Егорович
Смерть
1988
Зайцево, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область