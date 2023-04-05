Верховская (Булычева) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.07.1838
Сын: Верховский Василий Парфениевич
Отец ребёнка: Верховский Парфентий Михайлович
Рождение ребёнка
05.10.1841
Сын: Верховский Михаил (Парфенович)
Отец ребёнка: Верховский Парфентий Михайлович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Верховская Мария Парфеновна
Отец ребёнка: Верховский Парфентий Михайлович
Рождение ребёнка
26.02.1850
Сын: Верховский Иван Парфениевич
Отец ребёнка: Верховский Парфентий Михайлович
сц. Косове
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно