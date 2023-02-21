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Масленников Александр Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.10.1875

Жена: Масленникова Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
13.08.1885

Дочь: Фрейтаг (алексеева) Евгения Александровна

Мать ребёнка: Масленникова Елизавета Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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