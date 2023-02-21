Масленников Александр Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.10.1875
Рождение ребёнка
13.08.1885
Дочь: Фрейтаг (алексеева) Евгения Александровна
Мать ребёнка: Масленникова Елизавета Григорьевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно