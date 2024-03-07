Нисо биби
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Муҳаммад Латиф
Отец ребёнка: Муҳаммад Раҳим
Рождение ребёнка
1902
Сын: Муҳаммад Сафо
Отец ребёнка: Муҳаммад Раҳим
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Қамбарнисо
Отец ребёнка: Муҳаммад Раҳим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муҳаммад Собит
Отец ребёнка: Муҳаммад Раҳим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комила
Отец ребёнка: Муҳаммад Раҳим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муҳаммад Раҳим
Смерть
Неизвестно