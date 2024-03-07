Нисо биби — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нисо биби

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муҳаммад Олим қори бува

Мать: Кичик хотин Муҳаммад Олим қори бува

Рождение ребёнка
1898

Сын: Муҳаммад Латиф

Отец ребёнка: Муҳаммад Раҳим

Рождение ребёнка
1902

Сын: Муҳаммад Сафо

Отец ребёнка: Муҳаммад Раҳим

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Қамбарнисо

Отец ребёнка: Муҳаммад Раҳим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муҳаммад Собит

Отец ребёнка: Муҳаммад Раҳим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комила

Отец ребёнка: Муҳаммад Раҳим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муҳаммад Раҳим

Смерть
Неизвестно
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