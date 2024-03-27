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Гилязетдин Гайнутдин Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

27.10.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1872

Отец: Гайнутдин Мухамедрахимов

Мать: Сарвизямал Губайдулла Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибифатыма Мудыгул Кызы

Рождение ребёнка
28.03.1906

Сын: Билялетдин Гилязетдин Улы

Мать ребёнка: Бибифатыма Мудыгул Кызы

Рождение ребёнка
16.11.1911

Сын: Нурмухамед Гилязетдин Улы

Мать ребёнка: Бибифатыма Мудыгул Кызы

Смерть
Неизвестно

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