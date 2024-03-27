Гилязетдин Гайнутдин Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения27.10.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1872
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибифатыма Мудыгул Кызы
Рождение ребёнка
28.03.1906
Сын: Билялетдин Гилязетдин Улы
Мать ребёнка: Бибифатыма Мудыгул Кызы
Рождение ребёнка
16.11.1911
Сын: Нурмухамед Гилязетдин Улы
Мать ребёнка: Бибифатыма Мудыгул Кызы
Смерть
Неизвестно