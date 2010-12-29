Филлипс Саванна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филлипс Саванна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

rv
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.2010

Отец: Филлипс Питтер

Мать: Келли Отем

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