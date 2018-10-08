Щусев Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щусев Алексей Викторович

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Место рождения

Кишенев, Молдавия

Дата рождения

08.10.1873

Дата смерти

24.05.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Кишенев, Молдавия
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.05.1949
Москва, город федерального значения Москва
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