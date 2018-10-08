Щусев Алексей Викторович
Место рожденияКишенев, Молдавия
Дата рождения08.10.1873
Дата смерти24.05.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Кишенев, Молдавия
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.05.1949