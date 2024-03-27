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Камаев Жалялетдин

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Камаев Юсиф

Мать: (Манасытова) Белкия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камаев Халил

Мать ребёнка: (Низаметдин Кызы) Жамиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камаев Хасян

Мать ребёнка: (Низаметдин Кызы) Жамиля

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Жалялетдинов Сибгатулла

Мать ребёнка: (Низаметдин Кызы) Жамиля

Рождение ребёнка
1888

Сын: Камаев Умяр

Мать ребёнка: (Низаметдин Кызы) Жамиля

Смерть
Неизвестно

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