Монина (Емелина) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1937
Дата смерти13.08.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Монин Николай Кузьмич
Осинки, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.2016