Монина (Емелина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монина (Емелина) Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1937

Дата смерти

13.08.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Монин Николай Кузьмич

Осинки, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монин Николай Кузьмич

Смерть
13.08.2016
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