Дан (Гурвич) Фёдор Ильич
Место рождения
Дата рождения19.10.1871
Дата смерти22.01.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1871
Место жительства
По 1947
г. Нью-Йорк, США
Место жительства
Неизвестно
г. Берлин, Германия
Место жительства
Неизвестно
г. Дерпт, Дерптской уезд Лифляндской губернии
Смерть
22.01.1947
г. Нью-Йорк, США