Дан (Гурвич) Фёдор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дан (Гурвич) Фёдор Ильич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

19.10.1871

Дата смерти

22.01.1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1871
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1947
г. Нью-Йорк, США
Место жительства
Неизвестно
г. Берлин, Германия
Место жительства
Неизвестно
г. Дерпт, Дерптской уезд Лифляндской губернии
Смерть
22.01.1947
г. Нью-Йорк, США
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