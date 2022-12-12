Новиков Василий Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Василий Анисимович

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Место рождения

Петровское, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.01.1916

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровское, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
2004
Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
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