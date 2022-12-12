Новиков Василий Анисимович
Место рождения
Дата рождения14.01.1916
Дата смерти2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
2004
Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область