Позднякова (Попова) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти22.09.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Попов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Горявинская Анна Романовна
Отец ребёнка: Поздняков Роман Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Семёнова (Позднякова) Мария Романовна
Отец ребёнка: Поздняков Роман Николаевич
Рождение ребёнка
04.06.1914
Сын: Поздняков Андрей Романович
Отец ребёнка: Поздняков Роман Николаевич
Смерть
22.09.1969
Похороны
Неизвестно