Позднякова (Попова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова (Попова) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

22.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Попов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Роман Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Горявинская Анна Романовна

Отец ребёнка: Поздняков Роман Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Семёнова (Позднякова) Мария Романовна

Отец ребёнка: Поздняков Роман Николаевич

Рождение ребёнка
04.06.1914

Сын: Поздняков Андрей Романович

Отец ребёнка: Поздняков Роман Николаевич

Смерть
22.09.1969
Похороны
Неизвестно

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