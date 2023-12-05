Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1904

Сын: Недорезов Василий Иванович

Отец ребёнка: Недорезов Иван Харитонович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Недорезов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Недорезов Иван Харитонович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Недорезова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Недорезов Иван Харитонович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Недорезов Илья Иванович

Отец ребёнка: Недорезов Иван Харитонович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Недорезов Иван Иванович

Отец ребёнка: Недорезов Иван Харитонович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недорезов Иван Харитонович

Смерть
Неизвестно
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