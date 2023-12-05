Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1904
Сын: Недорезов Василий Иванович
Отец ребёнка: Недорезов Иван Харитонович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Недорезов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Недорезов Иван Харитонович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Недорезова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Недорезов Иван Харитонович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Недорезов Иван Харитонович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Недорезов Иван Харитонович
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно