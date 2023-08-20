Яковлева (Яковлева) Василиса (Васса) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Яковлева) Василиса (Васса)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Б/ф Максим Яковлев

Отец ребёнка: Б/ф Яков Иванов

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.06.1823

Сын: Б/ф Федор Яковлевлев

Отец ребёнка: Б/ф Яков Иванов

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Б/ф Яков Иванов

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Федотья Яковлева

Отец ребёнка: Б/ф Яков Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Б/ф Яков Иванов

Смерть
Неизвестно
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