Яковлева (Яковлева) Василиса (Васса)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Сын: Б/ф Максим Яковлев
Отец ребёнка: Б/ф Яков Иванов
Рождение ребёнка
10.06.1823
Сын: Б/ф Федор Яковлевлев
Отец ребёнка: Б/ф Яков Иванов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Б/ф Яков Иванов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Федотья Яковлева
Отец ребёнка: Б/ф Яков Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Б/ф Яков Иванов
Смерть
Неизвестно