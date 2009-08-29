Медникова Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1958
Дата смерти29.08.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.04.1980
Рождение ребёнка
15.10.1980
Дочь: Невдашева Наталия Сергеевна
Отец ребёнка: Медников Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
05.07.1982
Сын: Медников Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Медников Сергей Сергеевич
Смерть
29.08.2009