Медникова Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медникова Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1958

Дата смерти

29.08.2009

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.04.1980

Муж: Медников Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
15.10.1980

Дочь: Невдашева Наталия Сергеевна

Отец ребёнка: Медников Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
05.07.1982

Сын: Медников Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Медников Сергей Сергеевич

Смерть
29.08.2009
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