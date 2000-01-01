Кошкина Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Анастасия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Отец

188 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Клевцов Пётр Михайлович

Мать: не указана

Смерть
1910
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