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Кошкина Анастасия Петровна
Кошкина Анастасия Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
1910
Пол
Женский
Отец
Клевцов Пётр Михайлович
188 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Клевцов Пётр Михайлович
Мать: не указана
Смерть
1910
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