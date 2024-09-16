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Мельник Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Мельник ?

Мать: (Мельник) ?

Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Мельник Николай Григорьевич

Мать ребёнка: (Астафьева) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
До 1904

Сын: Мельник Тихон

Мать ребёнка: (Астафьева) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
До 1904

Сын: Мельник Андрей

Мать ребёнка: (Астафьева) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
До 1904

Сын: Мельник Федор

Мать ребёнка: (Астафьева) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
До 1904

Сын: Мельник Василий

Мать ребёнка: (Астафьева) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
До 1904

Сын: Мельник Иван Григорьевич

Мать ребёнка: (Астафьева) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
27.03.1904

Дочь: Хомулло (Мельник) Матрёна Григорьевна

Мать ребёнка: (Астафьева) Евдокия Петровна

Смерть
1925
Причина смерти: Сердечный приступ

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