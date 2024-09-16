Мельник Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1925
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Мельник ?
Мать: (Мельник) ?
Рождение ребёнка
До 1900
Сын: Мельник Николай Григорьевич
Мать ребёнка: (Астафьева) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
До 1904
Сын: Мельник Тихон
Мать ребёнка: (Астафьева) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
До 1904
Сын: Мельник Андрей
Мать ребёнка: (Астафьева) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
До 1904
Сын: Мельник Федор
Мать ребёнка: (Астафьева) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
До 1904
Сын: Мельник Василий
Мать ребёнка: (Астафьева) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
До 1904
Мать ребёнка: (Астафьева) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
27.03.1904
Дочь: Хомулло (Мельник) Матрёна Григорьевна
Мать ребёнка: (Астафьева) Евдокия Петровна
Смерть
1925
Причина смерти: Сердечный приступ