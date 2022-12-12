Шайбакова (Насретдинова) Гильмикамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайбакова (Насретдинова) Гильмикамал

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Место рождения

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1904

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Насретдинова Насретдин

Мать: Насретдинова Бибикамал

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Сын: Шайбаков Нагим

Отец ребёнка: Шайбаков Гимран

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1933

Сын: Шайбаков Надим

Отец ребёнка: Шайбаков Гимран

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шайбаков Гимран

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1941

Сын: Шайбаков Наиль

Отец ребёнка: Шайбаков Гимран

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
2000
Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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