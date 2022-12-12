Шайбакова (Насретдинова) Гильмикамал
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти2000
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Насретдинова Насретдин
Мать: Насретдинова Бибикамал
Рождение ребёнка
1931
Сын: Шайбаков Нагим
Отец ребёнка: Шайбаков Гимран
Рождение ребёнка
01.10.1933
Сын: Шайбаков Надим
Отец ребёнка: Шайбаков Гимран
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шайбаков Гимран
Рождение ребёнка
1941
Сын: Шайбаков Наиль
Отец ребёнка: Шайбаков Гимран
Смерть
2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан