Богданов Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Рябкова Любовь Ильинична
Рождение ребёнка
23.12.1923
Сын: Богданов Иван Ильич
Мать ребёнка: Богданова Александра Михайловна
Рождение
1923
Отец: Стахиев Степан
Мать: Лутина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богданова Александра Михайловна
Смерть
1993