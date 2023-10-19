Богданов Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1918 г.р.
1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Рябкова Любовь Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1923

Сын: Богданов Иван Ильич

Мать ребёнка: Богданова Александра Михайловна

Рождение
1923

Отец: Стахиев Степан

Мать: Лутина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Александра Михайловна

Смерть
1993
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