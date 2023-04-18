Бельтюкова Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирсанова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Бельтюков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бельтюкова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Бельтюков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бельтюкова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Бельтюков Владимир Александрович
Смерть
Неизвестно