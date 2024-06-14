Емельян Иванов
Место рождения
Дата рождения1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.
Отец: Иван Петров
Мать: Авдотья Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Яков Емельянов
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Зот Емельянов
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Мария (Марья) Емельянова
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Авдотья Емельянова
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Павел Емельянов
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Алексей Емельянов
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Смерть
Неизвестно