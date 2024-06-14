Емельян Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельян Иванов

Емельян Иванов

Место рождения

Ржаво, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: Иван Петров

Мать: Авдотья Ермолаева

Ржаво, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Яковлева

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Яков Емельянов

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Ржаво, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Зот Емельянов

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Ржаво, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Мария (Марья) Емельянова

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Ржаво, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Авдотья Емельянова

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Ржаво, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Павел Емельянов

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Ржаво, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Алексей Емельянов

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Ржаво, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.