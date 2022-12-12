Шипицын Федот Николаевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Шипицына Маремьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Федора Федотовна
Мать ребёнка: Шипицына Маремьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Шипицына Маремьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Прасковья Федотовна
Мать ребёнка: Шипицына Маремьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария Федотовна
Мать ребёнка: Шипицына Маремьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Федотовна
Мать ребёнка: Шипицына Маремьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Шипицына Маремьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно