Шипицын Федот Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипицын Федот Николаевич

Шипицын Федот Николаевич

avatar

Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Шипицын Николай Андриянович

Мать: Шипицына Екатерина Яковлевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Шипицын Платон Федотович

Мать ребёнка: Шипицына Маремьяна Ивановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Федора Федотовна

Мать ребёнка: Шипицына Маремьяна Ивановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шипицын Осип Федотович

Мать ребёнка: Шипицына Маремьяна Ивановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Прасковья Федотовна

Мать ребёнка: Шипицына Маремьяна Ивановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария Федотовна

Мать ребёнка: Шипицына Маремьяна Ивановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Федотовна

Мать ребёнка: Шипицына Маремьяна Ивановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шипицын Иван Федотович

Мать ребёнка: Шипицына Маремьяна Ивановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Маремьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close