Клачкова Акулина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агафья Григорьева
Отец ребёнка: Клачков Григорий Никитин
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Клачков Григорий Никитин
Место жительства
1858
56
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно