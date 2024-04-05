Kulesza (Pieńkoś) Marianna
Место рожденияUdrzynek/Poręba
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти05.12.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Pieńkoś Jakub
Udrzynek/Poręba
Бракосочетание
20.06.1814
Муж: Kulesza Andrzej
Udrzynek/Poręba akt 6/1814
Рождение ребёнка
14.05.1818
Сын: Kulesza Jan
Отец ребёнка: Kulesza Andrzej
Udrzynek/Poręba akt 5/1818
Рождение ребёнка
05.09.1821
Сын: Kulesza Mateusz
Отец ребёнка: Kulesza Andrzej
Udrzynek/Poręba akt 24/1821
Рождение ребёнка
10.01.1824
Сын: Kulesza Tomasz
Отец ребёнка: Kulesza Andrzej
Udrzynek/Poręba akt 4/1824
Рождение ребёнка
30.01.1827
Дочь: (Kulesza) Marcjanna
Отец ребёнка: Kulesza Andrzej
Udrzynek/Poręba akt 11/1827
Рождение ребёнка
04.03.1832
Дочь: (Kulesza) Franciszka
Отец ребёнка: Kulesza Andrzej
Udrzynek/Poręba akt 17/1832
Рождение ребёнка
13.02.1835
Сын: Kulesza Błażej
Отец ребёнка: Kulesza Andrzej
Udrzynek/Poręba akt 15/1835
Рождение ребёнка
29.06.1837
Сын: Kulesza Paweł
Отец ребёнка: Kulesza Andrzej
Udrzynek/Poręba akt 77/1837
Смерть
05.12.1866
Udrzynek/Poręba akt 64l1866