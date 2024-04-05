Kulesza (Pieńkoś) Marianna Около 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kulesza (Pieńkoś) Marianna

Место рождения

Udrzynek/Poręba

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

05.12.1866

Пол

Женский

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

1770 г.р.

Муж

1790 г.р.

Дети

1818 г.р.
1821 г.р.
1824 г.р.
1827 г.р.
1832 г.р.
1835 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Pieńkoś Jakub

Мать: Zyśk-Pieńkos (Deptuła) Urszula

Udrzynek/Poręba
Бракосочетание
20.06.1814

Муж: Kulesza Andrzej

Udrzynek/Poręba akt 6/1814
Рождение ребёнка
14.05.1818

Сын: Kulesza Jan

Отец ребёнка: Kulesza Andrzej

Udrzynek/Poręba akt 5/1818
Рождение ребёнка
05.09.1821

Сын: Kulesza Mateusz

Отец ребёнка: Kulesza Andrzej

Udrzynek/Poręba akt 24/1821
Рождение ребёнка
10.01.1824

Сын: Kulesza Tomasz

Отец ребёнка: Kulesza Andrzej

Udrzynek/Poręba akt 4/1824
Рождение ребёнка
30.01.1827

Дочь: (Kulesza) Marcjanna

Отец ребёнка: Kulesza Andrzej

Udrzynek/Poręba akt 11/1827
Рождение ребёнка
04.03.1832

Дочь: (Kulesza) Franciszka

Отец ребёнка: Kulesza Andrzej

Udrzynek/Poręba akt 17/1832
Рождение ребёнка
13.02.1835

Сын: Kulesza Błażej

Отец ребёнка: Kulesza Andrzej

Udrzynek/Poręba akt 15/1835
Рождение ребёнка
29.06.1837

Сын: Kulesza Paweł

Отец ребёнка: Kulesza Andrzej

Udrzynek/Poręba akt 77/1837
Смерть
05.12.1866
Udrzynek/Poręba akt 64l1866

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