Раенко (Сердюк) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раенко (Сердюк) Наталья Ивановна

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Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

02.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1975

Отец: Сердюк Иван Русланович

Мать: Сердюк Валентина Андреевна

Место жительства
С 1975
Бракосочетание
Между 1992 и 2004

Муж: Раенко Александр Владимирович

Рождение ребёнка
21.07.2004

Дочь: Раенко Валерия Александровна

Отец ребёнка: Раенко Александр Владимирович

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Место жительства
С 2004
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
20.11.2015

Дочь: Раенко Вероника Александровна

Отец ребёнка: Раенко Александр Владимирович

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
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