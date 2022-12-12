Раенко (Сердюк) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.07.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1975
Отец: Сердюк Иван Русланович
Место жительства
С 1975
Бракосочетание
Между 1992 и 2004
Рождение ребёнка
21.07.2004
Дочь: Раенко Валерия Александровна
Отец ребёнка: Раенко Александр Владимирович
Место жительства
С 2004
Рождение ребёнка
20.11.2015
Дочь: Раенко Вероника Александровна
Отец ребёнка: Раенко Александр Владимирович