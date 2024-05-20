Макарова (Воронова) Галина Петровна 02.09.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова (Воронова) Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1949

Отец: Воронов Петр Яковлевич

Мать: Ларионова (Силина) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
04.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Владимир Павлович

Рождение ребёнка
13.02.1975

Сын: Макаров Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Макаров Владимир Павлович

Рождение ребёнка
03.08.1982

Сын: Макаров Павел Владимирович

Отец ребёнка: Макаров Владимир Павлович

Рождение ребёнка
23.09.1983

Сын: Макаров Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Макаров Владимир Павлович

Рождение ребёнка
17.06.1989

Сын: Макаров Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Макаров Владимир Павлович

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