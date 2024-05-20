Макарова (Воронова) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1949
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1949
Рождение ребёнка
04.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Владимир Павлович
Рождение ребёнка
13.02.1975
Сын: Макаров Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Макаров Владимир Павлович
Рождение ребёнка
03.08.1982
Сын: Макаров Павел Владимирович
Отец ребёнка: Макаров Владимир Павлович
Рождение ребёнка
23.09.1983
Сын: Макаров Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Макаров Владимир Павлович
Рождение ребёнка
17.06.1989
Сын: Макаров Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Макаров Владимир Павлович