Голубева Евдокия Осиповна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Голубев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Голубев Андрей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гулубев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Голубев Андрей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно