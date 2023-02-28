Голубева Евдокия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева Евдокия Осиповна

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Место рождения

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Голубев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Голубев Андрей Афанасьевич

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Гулубев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Голубев Андрей Афанасьевич

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Андрей Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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