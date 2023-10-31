Копылова (Рудченко) Феона Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиОколо 1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
06.08.1916
Рождение ребёнка
1918
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
22.02.1923
Дочь: Копылова Анна
Отец ребёнка: Копылов Феоктист Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1970