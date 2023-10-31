Копылова (Рудченко) Феона Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Рудченко) Феона Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Около 1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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1923 г.р.

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копылов Феоктист Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копылов Феоктист Иванович

Рождение ребёнка
1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копылов Феоктист Иванович

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копылов Феоктист Иванович

Рождение ребёнка
22.02.1923

Дочь: Копылова Анна

Отец ребёнка: Копылов Феоктист Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Феоктист Иванович

Смерть
Около 1970
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