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Слинченков Николай Власович
Слинченков Николай Власович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1943
Пол
Мужской
Отец
Слинченков Влас Игнатьевич
1913 г.р.
Мать
(Тимошенкова) Мария Никифоровна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец:
Слинченков Влас Игнатьевич
Мать:
Мария Никифоровна
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