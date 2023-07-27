Левитан (Герценберг) Ривке Элиасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левитан (Герценберг) Ривке Элиасовна

Место рождения

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads

Дата рождения

26.10.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1833 г.р.

Мать

Муж

Вычислено 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1862 ст.

Отец: Герценберг Элиас (Эльяшъ)

Мать: Герценберг Дора

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Место жительства
Неизвестно
Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Бракосочетание
01.07.1890 ст.

Муж: Левитан Хайм

В запписи о брак - Ревеке возраст указан 23 года, что не соответствует лае рождения, однако записи о рождении в 1867 году девочек у герценберга нет. отец - Элиас Герценберг
Смерть
Неизвестно

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