Левитан (Герценберг) Ривке Элиасовна
Место рождения
Дата рождения26.10.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1862 ст.
Отец: Герценберг Элиас (Эльяшъ)
Мать: Герценберг Дора
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.07.1890 ст.
Муж: Левитан Хайм
В запписи о брак - Ревеке возраст указан 23 года, что не соответствует лае рождения, однако записи о рождении в 1867 году девочек у герценберга нет. отец - Элиас Герценберг
Смерть
Неизвестно