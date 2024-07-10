Позднякова Мария Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Позднякова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буренин Василий Петрович

Мать: Буренина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий

Отец ребёнка: Поздняков Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Поздняков Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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