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Варгасова Федора Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варгасов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Сын: Варгасов Егор Иванович

Отец ребёнка: Варгасов Иван Андреевич

Бородинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Варгасов Иван Андреевич

Бородинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Сын: Варгасов Семен Иванович

Отец ребёнка: Варгасов Иван Андреевич

Бородинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Варгасов Василий Иванович

Отец ребёнка: Варгасов Иван Андреевич

Бородинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Сын: Варгасов Семен Иванович

Отец ребёнка: Варгасов Иван Андреевич

Бородинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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