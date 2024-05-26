Варгасова Федора Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Отец ребёнка: Варгасов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Варгасов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Отец ребёнка: Варгасов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Варгасов Василий Иванович
Отец ребёнка: Варгасов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Отец ребёнка: Варгасов Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно