Богаутдинов Гимаз Богаутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богаутдинов Гимаз Богаутдинович

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Место рождения

Менделеевск, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.12.1897

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Менделеевск, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1918 по 1920
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
По 1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1920 по 1921
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1921 по 1938
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1938
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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