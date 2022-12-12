Богаутдинов Гимаз Богаутдинович
Место рождения
Дата рождения27.12.1897
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918 по 1920
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
По 1918
Место жительства
С 1920 по 1921
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1921 по 1938
Смерть
1938