Павлов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1903

Дочь: Шорникова Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Павлов Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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