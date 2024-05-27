(Стафеева) Марья Марья/ Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стафеева) Марья Марья/ Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стафеев Иоакинф Прокопиев

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Стафеева) Софья Иоакинфова

Отец ребёнка: Стафеев Иоакинф Прокопиев

Рождение ребёнка
1792

Сын: Стафеев Илья Иоакинфов

Отец ребёнка: Стафеев Иоакинф Прокопиев

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Стафеева) Екатерина Иоакинфова

Отец ребёнка: Стафеев Иоакинф Прокопиев

Рождение ребёнка
1796

Сын: Стафеев Георгий Георгий/ Егор Иоакинфов

Отец ребёнка: Стафеев Иоакинф Прокопиев

Смерть
Неизвестно

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