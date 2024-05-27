(Стафеева) Марья Марья/ Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Стафеева) Софья Иоакинфова
Отец ребёнка: Стафеев Иоакинф Прокопиев
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Стафеев Иоакинф Прокопиев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Стафеева) Екатерина Иоакинфова
Отец ребёнка: Стафеев Иоакинф Прокопиев
Рождение ребёнка
1796
Сын: Стафеев Георгий Георгий/ Егор Иоакинфов
Отец ребёнка: Стафеев Иоакинф Прокопиев
Смерть
Неизвестно