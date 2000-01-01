Асташонок Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асташонок Михаил Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1986

Отец: Асташонок Сергей Владимирович

Мать: Асташонок Ирина Владимировна

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