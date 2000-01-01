Ханин Борис Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Ханин Емельян Лукьянович
Мать: Ханина Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Коротеева Ксения Борисовна
Мать ребёнка: Ханина Дарья Мироновна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Писклова Мария Борисовна
Мать ребёнка: Ханина Дарья Мироновна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Февронья Борисовна
Мать ребёнка: Ханина Дарья Мироновна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Ханина Дарья Мироновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1803