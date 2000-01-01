Ханин Борис Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханин Борис Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Ханин Емельян Лукьянович

Мать: Ханина Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Коротеева Ксения Борисовна

Мать ребёнка: Ханина Дарья Мироновна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Писклова Мария Борисовна

Мать ребёнка: Ханина Дарья Мироновна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Февронья Борисовна

Мать ребёнка: Ханина Дарья Мироновна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Ханин Михаил Борисович

Мать ребёнка: Ханина Дарья Мироновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1803
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