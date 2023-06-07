Гликерия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

13.02.1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Василий Федоров

Отец ребёнка: Федор Осипов

Рождение ребёнка
28.06.1831

Дочь: Евфимия Федорова

Отец ребёнка: Федор Осипов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.2, д.3 (1830-1837) | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ... Показать все
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ефим Федоров

Отец ребёнка: Федор Осипов

Смерть
13.02.1839
Причина смерти: от чахотки | ф.203, оп.745, д.1534 (1840) | 1840 метрическая книга данная из Рузского духовного правления ведомства онго БогородицеРождественской церкви села Каз...
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