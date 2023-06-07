Гликерия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти13.02.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Василий Федоров
Отец ребёнка: Федор Осипов
Рождение ребёнка
28.06.1831
Дочь: Евфимия Федорова
Отец ребёнка: Федор Осипов
Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.2, д.3 (1830-1837) | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ... Показать все
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ефим Федоров
Отец ребёнка: Федор Осипов
Смерть
13.02.1839
Причина смерти: от чахотки | ф.203, оп.745, д.1534 (1840) | 1840 метрическая книга данная из Рузского духовного правления ведомства онго БогородицеРождественской церкви села Каз...