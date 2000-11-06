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Кожемякина Виктория Евгеньевна
Кожемякина Виктория Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Черёмушки
, город Саяногорск, Республика Хакасия
Дата рождения
06.11.2000
Пол
Женский
Отец
Кожемякин Евгений Викторович
1977 г.р.
Мать
Кожемякина (Филькова) Светлана Павловна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.2000
Отец:
Кожемякин Евгений Викторович
Мать:
Кожемякина Светлана Павловна
Черёмушки
, город Саяногорск, Республика Хакасия
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