Кожемякина Виктория Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемякина Виктория Евгеньевна

Место рождения

Черёмушки, город Саяногорск, Республика Хакасия

Дата рождения

06.11.2000

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.2000

Отец: Кожемякин Евгений Викторович

Мать: Кожемякина Светлана Павловна

Черёмушки, город Саяногорск, Республика Хакасия
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