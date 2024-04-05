Wojkowska (Najmoła) Władysława Около 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Wojkowska (Najmoła) Władysława

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Wojkowski Władysław

Рождение ребёнка
06.10.1920

Дочь: (Wojkowska) Genowefa

Отец ребёнка: Wojkowski Władysław

Kalinowo/Dlugosiodlo akt 236/1920
Смерть
Неизвестно

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