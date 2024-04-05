Wojkowska (Najmoła) Władysława
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Wojkowski Władysław
Рождение ребёнка
06.10.1920
Дочь: (Wojkowska) Genowefa
Отец ребёнка: Wojkowski Władysław
Kalinowo/Dlugosiodlo akt 236/1920
Смерть
Неизвестно