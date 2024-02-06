Джосан Максим Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Джосан Поликарп Карпович
Рождение ребёнка
05.08.1939
Мать ребёнка: Джосан Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джосан Милентий Максимович
Мать ребёнка: Джосан Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Джосан Анисья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Джосан Анисья Васильевна
Смерть
Неизвестно