Джосан Максим Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джосан Максим Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Джосан Поликарп Карпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1939

Сын: Джосан Иван Максимович

Мать ребёнка: Джосан Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джосан Милентий Максимович

Мать ребёнка: Джосан Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джосан Юстин Максимович

Мать ребёнка: Джосан Анисья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Джосан Анисья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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