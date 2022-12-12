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(Станкевич) Анна Ивановна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1845

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Станкевич Иван Владимирович

Мать: Станкевич Дарья Алексеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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