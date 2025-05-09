Zaydentreger-Островидов Moisey Vigdorovich
мужской, родился 1898, Russia, Orenburg
умер 1962, Sochi
ОтецZaydentreger Itzhok Viktor (Vigdor) Eleovich1870 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Zaydentreger Itzhok Viktor (Vigdor) Eleovich
Мать: Zaydentreger (Zak) Sara (Sofia) Samuilovna (Zaharovna)
Russia, Orenburg
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1962
Sochi