Zaydentreger-Островидов Moisey Vigdorovich 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Zaydentreger-Островидов Moisey Vigdorovich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1898, Russia, Orenburg

умер 1962, Sochi

Отец
Zaydentreger Itzhok Viktor (Vigdor) Eleovich1870 г.р.
Мать
Zaydentreger (Zak) Sara (Sofia) Samuilovna (Zaharovna)1875 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Zaydentreger Itzhok Viktor (Vigdor) Eleovich

Мать: Zaydentreger (Zak) Sara (Sofia) Samuilovna (Zaharovna)

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1962
Sochi

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