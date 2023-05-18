Рябов Владимир Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рябова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
20.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рябова Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Галина Николаевна
Смерть
Неизвестно