Рябов Владимир Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябов Владимир Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рябова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
20.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рябова Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Галина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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