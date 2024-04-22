Блинов Анатолий
Место рождения
Дата рождения09.06.1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1961
Отец: Блинов Федор
Рождение ребёнка
22.07.1983
Сын: Блинов Алексей
Мать ребёнка: Блинова Зоя Павловна
Рождение ребёнка
16.02.1985
Сын: Блинов Максим
Мать ребёнка: Блинова Зоя Павловна
Рождение ребёнка
27.09.1990
Сын: Блинов Евгений
Мать ребёнка: Блинова Зоя Павловна
Рождение ребёнка
04.03.1995
Сын: Блинов Владислав
Мать ребёнка: Блинова Зоя Павловна