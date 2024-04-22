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Блинов Анатолий

Место рождения

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1961

Отец: Блинов Федор

Мать: не указана

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1983

Сын: Блинов Алексей

Мать ребёнка: Блинова Зоя Павловна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1985

Сын: Блинов Максим

Мать ребёнка: Блинова Зоя Павловна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1990

Сын: Блинов Евгений

Мать ребёнка: Блинова Зоя Павловна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1995

Сын: Блинов Владислав

Мать ребёнка: Блинова Зоя Павловна

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