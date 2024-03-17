Ишутченко Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 09.05.1940
Дата смертиОколо 29.01.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.05.1940
Работа или профессия
Неизвестно
Геолого-разведчик
Рождение ребёнка
28.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 29.01.1968
Похороны
Неизвестно