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Ишутченко Геннадий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 09.05.1940

Дата смерти

Около 29.01.1968

Пол

Мужской

Отец

Около 1919 г.р.

Мать

Около 1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.05.1940

Отец: Ишутченко Василий Макарович

Мать: Ишутченко (Ковалева) Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Геолого-разведчик
Рождение ребёнка
28.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 29.01.1968
Похороны
Неизвестно

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