Левченко ? Спиридон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко ? Спиридон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1898

Дата смерти

19.08.1898 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
?.01.1898

Отец: Левченко ? Иван Иванович

Мать: не указана

Смерть
19.08.1898 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C1-J?i=125&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
20.08.1898 ст.
на кладбище
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