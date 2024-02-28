Гладков Терентий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладков Терентий Иванов

Гладков Терентий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Гладков Иван Сергеевич

Мать: Параскева Алексеева

Рождение ребёнка
04.03.1902

Сын: Гладков Константин Терентьевич

Мать ребёнка: Гладкова Параскева Тимофеева

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1903

Дочь: Потапова Анастасия Терентьевна

Мать ребёнка: Гладкова Параскева Тимофеева

д.Пешково Ямкинского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
02.07.1905

Дочь: Валентина Терентьевна

Мать ребёнка: Гладкова Параскева Тимофеева

д.Пешково Ямкинского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
01.02.1907

Сын: Гладков Николай Терентьевич

Мать ребёнка: Гладкова Параскева Тимофеева

Метрические книги Московская губерния Богородский уезд Жегалово село, Св. Николая Чудотворца церковь.
Рождение ребёнка
15.10.1910

Сын: Гладков Константин Терентьевич

Мать ребёнка: Гладкова Параскева Тимофеева

с.Жегалово, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1913

Дочь: Ирина Терентьевна

Мать ребёнка: Гладкова Параскева Тимофеева

д.Пешково Ямкинского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
01.07.1913

Дочь: Ольга Терентьевна

Мать ребёнка: Гладкова Параскева Тимофеева

д.Пешково Ямкинского уезда Московской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладкова Параскева Тимофеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close