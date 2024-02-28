Гладков Терентий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1871
Отец: Гладков Иван Сергеевич
Мать: Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
04.03.1902
Сын: Гладков Константин Терентьевич
Мать ребёнка: Гладкова Параскева Тимофеева
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1903
Дочь: Потапова Анастасия Терентьевна
Мать ребёнка: Гладкова Параскева Тимофеева
д.Пешково Ямкинского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
02.07.1905
Дочь: Валентина Терентьевна
Мать ребёнка: Гладкова Параскева Тимофеева
д.Пешково Ямкинского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
01.02.1907
Сын: Гладков Николай Терентьевич
Мать ребёнка: Гладкова Параскева Тимофеева
Метрические книги Московская губерния Богородский уезд Жегалово село, Св. Николая Чудотворца церковь.
Рождение ребёнка
15.10.1910
Сын: Гладков Константин Терентьевич
Мать ребёнка: Гладкова Параскева Тимофеева
с.Жегалово, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1913
Дочь: Ирина Терентьевна
Мать ребёнка: Гладкова Параскева Тимофеева
д.Пешково Ямкинского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
01.07.1913
Дочь: Ольга Терентьевна
Мать ребёнка: Гладкова Параскева Тимофеева
д.Пешково Ямкинского уезда Московской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно